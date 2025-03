Horas depois, suspeito de assassinato em Curitiba é preso em Araucária pela GM

Neste sábado, 15 de março, a Guarda Municipal de Araucária abordou um homem por furar um sinal vermelho do semáforo da Avenida Manoel Ribas, próximo a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do jardim Planalto. Posteriormente, na delegacia, os agentes descobriram que o homem era suspeito de ter cometido um homicídio algumas horas antes em Curitiba.

Como foi a prisão em Araucária?

Por volta de 21h30, uma equipe da GM estava realizando um patrulhamento pela Avenida Manoel Ribas, quando flagrou um carro Chevrolet Onix de cor vermelha, furando o sinal. O sujeito foi abordado, e no interior do veículo foi encontrado uma arma de fogo calibre 38, que estavam com as cincos munições deflagradas. Como ele apresentava sinais de embriaguez, foi oferecido o teste do barômetro, que foi realizado e o resultado confirmou o crime.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civl para as providências cabíveis.

Crime em Curitiba

Na delegacia, os agentes descobriram que o indivíduo era suspeito principal de uma ocorrência de homicidio, que aconteceu horas antes no bairro Caximba, em Curitiba.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência, onde uma mulher, identificada como Odete Adriana da Silvia, teria sido morta com tiros de arma de fogo em uma distribuídora. A filha da vitima relatou a equipe, que algumas testemunhas viram um homem desembarcando de um carro vermelho e efetuado os disparos contra sua mãe.

Quando uma equipe da Polícia Civil do Paraná chegou no local, encontrou o corpo da vitima coberta por uma manta térmica, deixada pelos socorristas do SIATE. A perícia identificou três ferimentos de arma de fogo na região do tórax e uma no dedo da mão esquerda. Os agentes não encontraram nenhuma perfuração nas paredes ou móveis.

Nenhum documento foi encontrado com Odete, apenas uma bolsa com cartão transporte, algumas medicações, carregador de celular e uma carteira de cigarros. Os pertences foram entregues para a família, que não estava no local no momento do crime, e chegaram apenas após o ocorrido.

Possível motivação

Devido as caracteristacas do veículo e da arma de fogo, o condutor do carro Onix se tornou o principal suspeito pela morte de Odete. Posteriormente, as autoridades descobriram que Odete e o homem haviam se envolvido em um acidente em 2023, sendo essa a possível motivação do homicidio.

Em 2023, carro da vítima e do suspeito acabaram colidindo na rua Francisca Beralde Paolini, no bairro Caximba, em Curitiba. Quando a equipe da Policia Militar chegou no local, Odete estava visivelmente exaltada e embriagada, sendo contida pelos filhos e amigos. Foi oferecido o teste do barômetro, mas ela se recusou a realizar.

Ao ser informada que seu carro seria detido, Odete se alterou e começou a ofender a equipe policial. Os agentes também pediram para ela entrar na viatura, o que ela se recusou a fazer, e ainda agrediu seus filhos quando eles tentaram colocá-la no carro. Diante disso, os policiais precisaram segurá-la pelos braços e levá-la ate o camburão da viatura. Ela foi encaminhada para o Dedetran para os procedimentos cabíveis.