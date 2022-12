Hortensias no caminho de Guajuvira

Araucária é consolidada pela sua indústria transnacional ocupando o perímetro urbano que é mais ou menos um quarto de seu território, no entanto o restante desta bem preservada cidade verde ainda é área rural abundante em aguas e matas nativas entrecortadas por lavouras diversificadas compondo um lindo mosaico rural que merece ser visto por todos.







A partir de 2017 com a eleição do prefeito Hissam novas experiências administrativas foram implementadas e uma silenciosa revolução rurbana começou a ocorrer nesta cidade emoldurando com suas obras um verdadeiro quadro rural.

Com as principais estradas rurais já rurbanizadas, isto é, no meio rural, mas com padrão de qualidade urbano, tais como, pavimento asfáltico, canaletas pluviais, gramados delineando margens de rodovias bem sinalizadas, pontos de ônibus, coleta de lixo e a noite uma eficiente iluminação Led, tudo isto acaba numa visão mais turística da zona rural e certamente hoje é sem duvida uma referencia a ser reconhecida além dos ciclistas habituais.

Belas cidades com alto padrão urbano oferecem qualidade de vida a seus moradores e flores embelezam seus espaços públicos e privados, independe de cidade pequena, média ou grande, flores, canteiros, parques e praças saltam aos olhos das pessoas, e neste sentido Araucária esta no rumo, afinal referencia é fruto de trabalho contínuo que o Hissam tem como legado.

Moradores caprichosos contribuem plantando flores defrontes suas propriedades rurais, como as hortênsias da rodovia municipal Euclides Gonçalves Ferreira no caminho do Guajuvira.

Acesse a pagina da SMMA no facebook: https://www.facebook.com/MeioAmbienteAraucaria