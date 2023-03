Hulk Magrelo visita a redação do jornal O Popular e conta planos para o futuro

Você se lembra do Hulk Magrelo, do elenco do programa Legendários, o personagem de aparência franzina (magrela), com seu marcante grito haaaaaaaaaa…? William de Freitas Paes, 44 anos, ou simplesmente Hulk Magrelo, como é mais conhecido na televisão e nas redes sociais, segue firme na carreira artística. Essa semana ela esteve em Araucária para participar de um evento de beleza organizado pela Agência Kris Brasil Model, e durante sua passagem visitou a redação do jornal O Popular. Na oportunidade, contou sua experiência no Legendários, comandado por Marcos Mion, e revelou alguns planos futuros.

Hulk fez parte do elenco do programa da Record TV por 8 anos, mas antes disso teve uma passagem pelo SBT, onde trabalhou com o Ratinho durante 9 anos, no quadro de DNA. Ele conta que um dia decidiu ir até a porta da emissora, na Barra Funda, pedir uma oportunidade, foi visto por Marcos Mion, que acabou levando-o para integrar o elenco do Legendários. No início o personagem entrava apenas quando era chamado pelo apresentador, porém com o sucesso e aceitação do público, ficou fixo no palco da atração. “Eu pensei em um personagem para o programa e fui até lá para apresentá-lo ao Mion, após horas na fila, vi o carro do apresentador chegando no local. Eu estava desempregado, sem dinheiro nenhum, na porta da Record. Desde cedo, debaixo do sol quente e eu lá, naquela fila enorme de pessoas pedindo uma oportunidade para o Rodrigo Faro, o Raul Gil. Quando deu mais ou menos meio dia, quem apareceu? O Mion! Ele passou pela fila com o carro, buzinou, baixou o vidro, olhou pra mim e falou que havia gostado do meu cabelo. Então eu aproveitei a chance e disse que tinha um projeto pra lhe entregar e me pediu pra esperar. O segurança falou pra eu esquecer tudo aquilo, disse que o Mion não voltaria, sugeriu que eu fosse embora…mas ele voltou!”, relembra.

O ator contou ainda que quando mostrou o personagem para o apresentador, ele gostou e até deu algumas sugestões, inclusive o nome. “Ele olhou para o desenho, olhou pra mim e falou que tinha uma ideia, que verde lembrava o Hulk e então começou a sugerir alguns nomes, até chegar a Hulk Magrelo. Chamou o diretor e disse que precisava de mim no programa”, arrematou.

A partir daí, Hulk Magrelo participou de alguns quadros testes e ficou algumas semanas trabalhando como freelancer, sem contrato fixo, porém o personagem deu tão certo que entrou para o elenco fixo. Após mais algumas semanas o Hulk deixou de ser apenas uma aparição em certos quadros para permanecer no palco durante todo o programa.

Trabalhos atuais

Talvez hoje em dia Hulk Magrelo não tenha a mesma fama de quando era um “legendário”, mas ainda tem muitos fãs e mais de 560 mil seguidores no Instagram. Atualmente ele faz participações em eventos por todo o país, algumas participações em circos, e também comanda, ao lado de outro ator, um programa chamado “Temperatura Jovem”, que vai ao ar pelo Canal do Boi e pela TV Barueri, também disponível no Youtube. “É um programa musical novo, bem bacana, com uma pegada humorística também. Temos um quadro que se chama ‘caixa misteriosa’, onde saímos às ruas com uma caixa e quem acertar o que tem dentro, ganha 500 reais. A transmissão acontece aos sábados, das 15h às 16h”, diz o humorista.

Além do sonho de um dia poder voltar a trabalhar com Marcos Mion, a quem diz admirar como artista e como pessoa, Willian sonha em ver seu programa tendo projeção nacional e transmitido por um canal de TV aberta. “Também estou ansioso com um novo projeto que vem por aí, que é o lançamento, em breve, de um boneco do meu personagem, pela Maringá Brinquedos.

Para acompanhar o dia a dia do ator, acesse o seu perfil no Instagram @hulkmagrelooficial.