Na manhã desta quinta-feira (1), um Husky apareceu em uma propriedade no Centro, próximo a Havan.

O animal não esta machucado e aparenta bons cuidados. Ele ê um Husky, com pelos mesclados em preto, branco e bege. Ele está solto na propriedade e tem acesso a rua pois a residência nao tem portão.

Caso você seja o tutor dele ou tenha informações que possam localiza-lo, entre em contato com o telefone (41) 99679-4679.