Hydra Araucária realizará concurso de cosplay no dia 16 de fevereiro

A comunidade de cosplay aumentou bastante nos últimos anos. Eventos geeks estão se tornando muito frequentes, e às vezes, os encontros não precisam ser especificamente sobre a prática de cosplay para que as pessoas se vistam com seus personagens favoritos. Essa prática está ganhando bastante fama, não apenas entre o público jovem, como também com pessoas adultas.

Na cidade, por exemplo, o Hydra Araucária está frequentemente realizando encontros e concursos de cosplay. O próximo concurso será no dia 16 de fevereiro, a partir das 14h, em um evento privado que acontecerá na CEPE Araucária, localizada na BR 476, no km 16-5, no bairro Tindiquera.

No dia, os amantes de jogos, animes e personagens em geral, poderão se caracterizar e se divertir em uma animada competição. O concurso terá três categorias: infantil – 0 a 10 anos; juvenil – 11 a 17 anos; e adulto – a partir dos 18 anos. Cada categoria contará com premiação para os três primeiros lugares.

As inscrições podem ser realizadas através de um formulário, que está disponível pelo WhatsApp (41) 3126-0247. Os ingressos do evento são vendidos em lotes e podem ser adquiridos pelo site oficial do DiskIngressos.

Os participantes do concurso devem chegar com 1 hora de antecedência no evento e apresentar um documento oficial com foto para confirmar a inscrição. Cosplayers menores de 18 anos devem comparecer acompanhados de um responsável legal que deverá assinar um termo de participação. A inscrição dos participantes menores de 14 anos exige uma autorização assinada pelo responsável.

O concurso será avaliado por jurados que são cosplayers e cosmakers (pessoa que produz as fantasias) que possuem uma grande experiência no mundo geek e na comunidade de cosplay. São eles: Deodato Araújo, Rodrigo Havana, Cat Pink, Diego Garcia e Ahrielen.

Edição n.º 1447. Victória Malinowski.