IAT e SMMA se organizam para resgatar capivara que se refugiou em casa da região Central de Araucária

Uma moradora da região central está passando por uma situação inusitada. Por volta do dia 25 de dezembro, uma capivara acabou entrando no terreno de sua casa e está escondida no porão desde então.

A senhora Alzira relatou que quando voltou para casa após a ceia de Natal, acabou encontrando manchas de sangue pela calçada. Um vizinho explicou que alguns cachorros estavam perseguindo a capivara, que para tentar se proteger, se escondeu no terreno. O homem conseguiu espantar os cães, mas não localizou mais o animal silvestre.

No dia seguinte, a moradora não conseguiu encontrar a capivara e achou que ela teria ido embora. Entretanto, após alguns dias, percebeu que o animal estava no porão e que saía para o quintal durante a noite. Alzira disse que a capivara está magra e aparenta estar debilitada. Ela tentou colocar o animal várias vezes para fora, mas não conseguiu. A moradora então acionou a equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA).

O jornal O Popular entrou em contato com a SMMA, que relatou que acionou o Instituto Água e Terra (IAT) em busca de apoio para o resgate. “É um animal extremamente sensível e que pode vir a óbito ao se estressar, por isso a necessidade de um planejamento”, informaram.

Nossa equipe também entrou em contato com a assessoria de comunicação do IAT, que explicou que o resgate deve ocorrer ao longo dos próximos dias. “Estamos organizando a melhor estratégia para o resgate. Como o animal é grande, estamos vendo a melhor forma de executar a captura”, disseram.

Serviço

Para acionar a SMMA para situações como essa, as pessoas devem entrar em contato pelo número (41) 3614-7480. A Secretaria está localizada no interior do Parque Cachoeira, na rua Ceará, no bairro Iguaçu. Já o contato com o Instituto Água e Terra (IAT) deve ser feito pelo número (41) 3213-3700 ou (41) 3304-7000.