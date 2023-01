IBGE fará ação em Araucária para atender quem ainda não respondeu ao Censo 2022

Para todos aqueles araucarienses que não responderam à pesquisa do Censo 2022, haverá uma oportunidade de participar da pesquisa e contribuir para a compreensão e atualização das necessidades locais e nacionais.







A ação realizada no terminal será rápida, os agentes irão recolher apenas dados (nome e telefone) e agendar o melhor horário para entrar em contato e realizar a pesquisa, os moradores encontrarão uma mesa no terminal, onde estará o agente do IBGE recolhendo os dados e para quem não passar pelo terminal, os atendentes do TRIAR (local onde se solicita o cartão transporte) também estarão ajudando na ação, quem comparecer no local para qualquer outro serviço, será questionado se já respondeu à pesquisa e caso a resposta seja negativa a pessoa será convidada a falar com um representante do IBGE, no Posto de Coleta, para deixar contato.

Os dados coletados no Censo não são avaliados de maneira individual, eles vão compor um somatório de informações para conhecer, com detalhes, características do povo e como ele está vivendo, visando coletar informações para melhorias.