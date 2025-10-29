A Guarda Municipal de Araucária e a Polícia Militar atenderam a uma ocorrência de feminicídio na tarde desta quarta-feira, 29 de outubro, na Rua Kiko, que fica na ocupação do Israelense, no bairro Capela Velha.

O autor do crime foi identificado como Moacir Coral, de 55 anos, que teria esfaqueado sua companheira, Regina Aparecida dos Santos, de 66 anos, no pescoço.

Quando as equipes policiais chegaram no local, moradores da região indicaram a casa onde o crime teria acontecido. Dentro da residência, os agentes encontraram a vítima caída no chão do quarto, com uma faca estilo serrinha jogada ao seu lado. Infelizmente, Regina já estava sem vida. Porém o serviço de atendimento médico foi acionado, mais por questão de segurança, para a confirmação do óbito.

A equipe conversou com o proprietário do imóvel, que relatou que a filha do casal havia entrado em contato com ele, informando que não estava conseguindo falar com a mãe. A filha pediu para o locador verificar se Regina estava em casa. Ao chegar no endereço, o proprietário encontrou o local fechado e sem nenhuma movimentação. Ele entrou em contato novamente com os filhos, pedindo para que fossem verificar.

Os agentes também conversaram com os dois filhos de Regina e Moacir, os quais descreveram que ao chegarem no endereço viram através da janela do quarto o braço da mãe embaixo de uma pilha de roupas e caixas de papelão. Eles conseguiram entrar na residência pela janela do quarto, retiraram os objetos que cobriam Regina e a encontraram de bruços. Os irmãos viraram o corpo da mãe e tentaram realizar massagem cardíaca, assim como também acionaram a ambulância do SAMU.

Duas ambulâncias compareceram ao local, tentaram uma reanimação, porém não havia mais o que pudesse ser feito, somente confirmar o óbito de Regina. O delegado Eduardo Krueger, da Delegacia de Mulher de Araucária, e sua equipe de investigação, compareceram no local para colher as primeiras informações. A Polícia Científica foi acionada para periciar a cena do crime e a Polícia Militar de Araucária prestou apoio na ocorrência.

Moacir fugiu após cometer o crime, mas foi preso em flagrante no mesmo dia pela PM na Praça Tiradentes, em Curitiba.

Uma vida de violência

A filha do casal, Edna Patrícia, informou que a mãe era vítima de violência doméstica há 35 anos, mas, infelizmente, Regina havia optado por permanecer no relacionamento.

Edna descreve que desde criança presencia a violência que seu pai cometia contra a mãe. Ela também informou que Moacir era muito agressivo e se metia em várias brigas, além de ser usuário de entorpecentes e álcool.