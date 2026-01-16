Na noite de quinta-feira, 15 de janeiro, um acidente grave aconteceu no km 25 da PR-423.

Uma colisão entre um Renault Clio e um caminhão resultou na morte do motorista do carro, identificado como André Fernandes, de 24 anos.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), André perdeu o controle do carro e invadiu a pista contrária, onde acabou colidindo contra o caminhão. O caminhoneiro realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.

Natural de Campo Largo, ele será velado e sepultado na cidade. O sepultamento está marcado para acontecer no dia 17 de janeiro, no Cemitério Santo Expedito.