Foi identificado como Cezar Faria, de 26 anos, o motociclista que perdeu a vida em um grave acidente registrado na noite de quarta-feira (12), na marginal da Rodovia do Xisto (BR-476), em frente a Churrascaria Cristal.

De acordo com as primeiras informações, o jovem trafegava pela marginal da Rodovia do Xisto quando acabou colidindo de frente com um ônibus do transporte coletivo que fazia a linha Araucária/Campo Largo.

Equipes de resgate foram acionadas imediatamente e chegaram a realizar manobras de reanimação dentro da ambulância. Infelizmente, Cezar não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes de ser levado ao hospital.

Câmeras de segurança instaladas na região registraram o momento da colisão. As imagens mostram o ônibus iniciando uma manobra para acessar a BR-476, quando ocorre o choque frontal com a motocicleta. Apesar da sinalização de “pare” existente no local, moradores afirmam que a via é perigosa e que outros acidentes semelhantes já aconteceram na mesma esquina.

A Polícia vai utilizar as imagens para averiguar melhor a dinâmica do acidente. Informações sobre o velório e sepultamento da vítima ainda não foram divulgados.

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente