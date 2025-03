Identificada vítima fatal de acidente na PR-423

José Antônio Ribeiro, de 43 anos, é o nome da vítima fatal de um grave acidente ocorrido no quilômetro doze da PR-423, que liga Araucária a Curitiba.

O acidente aconteceu no final da noite desta sexta-feira, 28 de março, próximo a empresa Cia Verde. Pelas informações colhidas no local, José dirigia um Honda Civic e seguia em direção a Campo Largo quando possivelmente tenha invadido a pista contrária e colidido frontalmente com a parte lateral de uma carreta, que vinha no sentido oposto.Com a força da pancada, quase a totalidade do carro foi destruída, com José ficando preso nas ferragens. A morte, de acordo com os socorristas da Via Araucária, foi instantânea. O condutor da carreta nada sofreu.

O carro ficou atravessado na pista. Já o caminhão saiu da via e se chocou contra um barranco. O choque ainda fez com que combustível do veículo fosse derramado no asfalto, obrigando a concessionária a interromper o tráfego em ambos os sentidos da PR-423 por pouco mais de uma hora. A Polícia Militar colaborou com a orientação do trânsito.

O corpo de José foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML), em Curitiba. Motorista da empresa Rudipel, a vítima morava em Araucária. Ele deixa esposa e uma filha de 11 anos. Seu velório está marcado para acontecer ainda neste sábado (29), em Ortigueira, sua cidade natal.