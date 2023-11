Identificada vítima fatal de acidente na Archelau

Um trágico acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta aconteceu na avenida Archelau Almeida Torres, no bairro Iguaçu, na noite desta quarta-feira, 8 de novembro. Com a força da colisão, o ciclista Valdecir José Macedo morreu no local.

O abalroamento aconteceu no trecho da Archelau que fica entre as ruas Bahia e Alagoas, a dinâmica do acidente mostra que o condutor da motocicleta descia a via (que tem sentido único) enquanto o ciclista pedalava em sentido contrário, em determinado momento, Valdecir foi atravessar a rua e acabou sendo colhido em cheio pela moto.

Com a força da pancada, o condutor da bicicleta foi arremessado alguns metros, se chocando em seguida contra o asfalto. Apesar dos esforços das equipes do SIATE do SAMU, os ferimentos causados pela batida foram graves e incompatíveis com a vida. Valdecir veio a óbito no local.

Por sua vez, o piloto da motocicleta também teve ferimentos classificados pelos socorristas como graves. Ele recebeu os primeiros atendimentos ainda no local do acidente, sendo encaminhado em seguida ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

A motocicleta foi recolhida ao pátio da Polícia Militar de Araucária. Já a bicicleta, que ficou totalmente retorcida, foi entregue a familiares de Valdecir.