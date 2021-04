Identificadas as duas vítimas do acidente fatal na Rodovia

Os dois motoristas que perderam a vida no trágico acidente de trânsito ocorrido na noite de segunda-feira, 19 de abril, na Rodovia do Xisto, próximo à entrada do Sítio do Alemão, já foram identificados. O enfermeiro Marcos Aurelio Ruhr, 42 anos, era quem pilotava a motocicleta Twister, e o agente funerário e músico da Congregação Cristã no Brasil, Almir Espírito Santo, 63 anos, era o motorista do Corsa. O motorista da Chevrolet S10, não identificado, foi socorrido pelo Siate e levado para um hospital de Curitiba.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a S10 e o Corsa bateram de frente, após um deles invadir a pista contrária. O motorista do Corsa chegou a ser retirado das ferragens com vida, mas morreu logo em seguida. O motociclista, que seguia pela rodovia, tentou desviar dos veículos, mas acabou colidindo com o guard rail e morreu na hora.