Identificadas as três vítimas do duplo homicídio seguido de um suicídio ocorrido nesta 3ª feira no Centro de Araucária

As três vítimas do duplo homicídio seguido de um suicídio ocorrido na manhã desta terça-feira, 20 de junho, dentro de uma clínica médica localizada na rua Pedro Druszcz, no Centro, já foram identificadas. O autor dos disparos é o soldado aprendiz da Polícia Militar Luan Lucas Cardoso, 24 anos, que atirou e matou a a ex-esposa Vanessa Souza Camargo, 23 anos, e o advogado dela Henrique Paquete, 27 anos.

Luan foi até a clínica onde estava a ex-companheira, eles iriam realizar um teste de paternidade do filho do casal, que tem pouco mais um mês de vida. No local, teria entrado em discussão com a ex e em determinado momento da discussão, sacado uma arma e assassinado ela e o advogado. Em seguida teria atirado contra o próprio tórax, entrando em óbito também. O bebê, que estaria com a mãe, teria ficado ferido e sido encaminhado ao hospital.

A Polícia Militar do Paraná informou que emitiria uma nota oficial sobre o crime, porém ainda não se manifestou oficialmente, apenas adiantou que lamenta o ocorrido e que irá colaborar com as investigações.