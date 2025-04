Identificado homem que foi morto com cinco tiros no Capela Velha

Nesta sexta-feira, 18 de abril, um homem foi morto com cinco tiros na Rua Pontal do Sul, na comunidade Santa Cruz, localizada na região do bairro Capela Velha. Ele foi identificado como Eloir dos Santos Chaves, de aproximadamente 52 anos.

Segundo informações, a motivação do homicídio seria por causa de um desentendimento entre a vítima e um familiar. Ao que tudo indica, Eloir estaria devendo um dinheiro para o cunhado.

A Polícia Militar de Araucária (PM) e uma equipe do SIATE foram acionadas para atender a ocorrência. O autor do crime fugiu do local e deixou sua motocicleta para trás, que será analisada pela perícia. A equipe policial já sabe o endereço do indivíduo, que se encontra foragido até o momento.