Na manhã desta sexta-feira, 22 de agosto, um acidente grave aconteceu entre uma moto e um carro na Avenida das Araucárias, próximo ao Portal Polonês. Por conta da gravidade da colisão, o motociclista acabou falecendo no local, ele foi identificado como Gustavo Soares Fragoso, de apenas 19 anos.

De acordo com as primeiras informações, Gustavo acabou perdendo o controle da moto e colidiu contra um carro VW FOX Connect, que seguia na mesma direção. O subtenente Keruk, em entrevista com o jornal O Popular através de uma live, relatou que o capacete da vítima sofreu uma deformidade e causou um grande impacto no crânio, o que levou a sua morte.

A motorista do carro ficou no local e colaborou com as autoridades. O SIATE, SAMU e uma equipe do Departamento de Trânsito estavam no local para prestar auxílio. Após a confirmação do falecimento do Gustavo, foram acionadas a Criminalística, a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML).