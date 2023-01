Identificados os dois motoristas que morreram na colisão entre duas carretas na tarde desta 2ª feira (30)

Foram identificados os dois caminhoneiros que morreram no grave acidente envolvendo duas carretas ocorrido na tarde desta segunda-feira (30), no quilômetro 160 da Rodovia do Xisto, próximo ao Rio Abaixinho. Uma das vítimas é Nilson Kapp, morador de Palmeira, e a outra é Carlos Alberto Bueno, morador do Mato Grosso do Sul.

As duas carretas colidiram de frente, ambas estavam carregadas, uma com calcáreo e outra com fertilizantes. Um terceiro veículo também acabou se envolvendo no acidente, porém o motorista não se feriu.

Imagens gravadas por câmeras de segurança mostram o momento da pancada e são chocantes. Testemunhas relataram à polícia que um dos condutores teria invadido a pista contrária, porém as causas exatas da colisão seguem sendo investigadas.