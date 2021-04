Idosa em situação de abandono é resgatada pela polícia após denúncia anônima

Foto: divulgação

Na última terça-feira, 6 de abril, após receber uma denúncia anônima, a Polícia Civil do Paraná encontrou uma idosa, de 73 anos, em situação de abandono no município. Com indícios de Alzheimer, a senhora apresentava dificuldades para se movimentar e estava sozinha na residência no momento em que a equipe chegou ao endereço.

Segundo o denunciante, a idosa estaria em situação de cárcere privado. No local, os policiais civis escutaram a idosa gritando e foi necessário estourar um cadeado para entrar. Ela estava deitada em uma cama e quase não conseguia se mexer. Os filhos chegaram logo depois da equipe policial e afirmaram que se revezavam para alimentá-la e fazer a higiene básica.

No período em que os policiais estiveram no local, perceberam que a senhora necessitava de cuidados em tempo integral, por isso, ela foi encaminhada ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Diante da situação, a Polícia Civil instaurou um inquérito e irá investigar o crime de abandono por parte da família.

Veja o vídeo do momento da chegada dos policiais

Texto: assessoria