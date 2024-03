Idosa esfaqueada pelo neto luta pela vida e precisa com urgência de doadores de sangue

A idosa Catarina Fialla, de 79 anos, que foi esfaqueada pelo próprio neto na terça-feira (12/03), no bairro Porto das Laranjeiras, segue internada na UTI do Hospital do Trabalhador, em Curitiba, lutando pela vida.

Nesse momento, segundo familiares, ela está precisando com urgência de 52 doadores de sangue.

As pessoas que puderem doar, deverão acessar o link https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Doacao-de-Sangue para fazer o agendamento. Indo diretamente ao banco de sangue, sem agendar, a pessoa corre o risco de não conseguir atendimento. Ao fazer a doação, é imprescindível mencionar o nome da paciente: Catarina Fialla. As pessoas podem doar qualquer tipo, para fins de reposição do estoque do Hemepar

Para ser doador

É preciso estar em boas condições de saúde;

Ter entre 16 e 69 anos completos (menores de idade com autorização e presença do responsável legal);

Pesar no mínimo 51Kg na balança do Hemepar;

Estar descansado, alimentado e hidratado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação);

Apresentar documento oficial com foto (Carteira de Identidade, Carteira do Conselho Profissional, Carteira de Trabalho, Passaporte ou Carteira Nacional de Habilitação).