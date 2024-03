Idosa esfaqueada pelo neto morre no hospital!

Catarina Fialla, de 79 anos, que foi esfaqueada pelo neto Marcio Rodrigo Zimmer, na terça-feira (12/03), no bairro Porto das Laranjeiras, não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu na tarde desta sexta-feira (15), na UTI do Hospital do Trabalhador, em Curitiba. Catarina lutou pela vida e uma campanha chegou a ser feita pelos familiares para buscar doadores de sangue para a idosa. Inclusive a família faz questão de agradecer a todas as pessoas que se prontificaram em ajudar, na tentativa de salvar a vida da idosa.

Ainda segundo a família, Catarina era uma pessoa muito querida por todos, ela criava o neto Márcio como se fosse seu próprio filho. “Estamos arrasados com essa tragédia, tentando entender o que de fato ocorreu. Todos estão sofrendo demais”, disse um familiar. Ainda não há informações sobre o horário e local do velório.

O crime aconteceu por volta das 6h30, na Rua Joaquina Tonchak. Uma vizinha escutou gritos e quando foi verificar, encontrou a idosa esfaqueada e caída no chão. Na chegada da equipe, o SIATE já realizava os primeiros atendimentos médicos, e na sequência Catarina foi conduzida às pressas ao hospital. O neto Marcio segue preso, aguardando os procedimentos de polícia judiciária.