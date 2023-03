Idoso de 62 anos é preso acusado de importunação sexual dentro do TRIAR

Na última quarta-feira (29/03), por volta de 11h40, a Guarda Municipal de Araucária recebeu uma denúncia da equipe de segurança do Terminal Vila Angélica, informando que havia detido um homem de 62 anos que, pouco antes, teria importunado sexualmente duas meninas, uma de 12 e outra de 13 anos, no interior de um ônibus do TRIAR.

Uma equipe da GM foi até o terminal e conversou com as duas meninas. A mais nova relatou que ao levantar do assento em que estava, o idoso passou a mão em suas nádegas. Não satisfeito, o homem ainda levantou do banco em que estava e procurou um assento mais próximo dela.

Já a segunda vítima teria embarcado no ônibus um pouco depois e, enquanto escolhia um lugar para se sentar ouviu do idoso: “senta aqui do meu lado, cabeludinha”. Revoltadas, as meninas avisaram ao motorista do coletivo sobre a situação. Ele então dirigiu até o terminal e acionou a equipe de segurança do local, que manteve o acusado detido até a chegada da Guarda Municipal, que autuou o idoso em flagrante por importunação sexual, encaminhando-o até a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis

Foto: Divulgação GMA.