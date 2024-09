Idoso é encontrado morto em sua chácara e polícia suspeita de ataque de touro

O idoso Eudes Mendes Cordeiro, 71 anos, foi encontrado morto em sua chácara, na rua Ladislau Gembaroski, no bairro Thomaz Coelho, na terça-feira (10/09). A Polícia Militar atendeu a ocorrência após ser acionada pela SAMU, que chegou primeiro no local, mas já encontrou a vítima sem vida. Eudes estava caído no chão e apresentava vários hematomas.

Segundo a PM, o corpo do idoso foi encontrado no curral da chácara. Ele estava com a calça abaixada e tinha lesões na região lombar e na face. Alguns itens pessoais estavam espalhados próximos ao local e faltava o tênis em um dos pés. Inicialmente a suspeita era de que Eudes poderia sido vítima de uma agressão violenta que o levou a óbito. Isso porque conforme relato de um dos filhos, o pai, que não morava na propriedade, mas ia diariamente para cuidar dos animais, teve um desentendimento com outra pessoa, inclusive na ocasião chegou a registrar um boletim de ocorrência.

A Delegacia de Araucária, que investiga o caso, tem outra suspeita, e disse que há fortes indícios de que Eudes tenha sido atacado pelo próprio touro que vive na propriedade. “Testemunhas relataram que o touro é muito bravo e por algum motivo o animal pode ter investido contra o dono. Os indícios no local da morte apontam para essa possibilidade, já que a vítima estava bastante machucada, com a camiseta arrancada, as calças parcialmente abaixadas e em um dos pés faltava um tênis. As investigações prosseguem para que a Delegacia possa encerrar o caso”, declarou o delegado Erineu Portes.

O corpo de Eudes Mendes Cordeiro foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Curitiba.