Um crime bárbaro registrado na tarde desta quarta-feira, 17 de setembro, tirou a paz dos moradores da comunidade Favorita, no bairro Capela Velha. Um idoso de aproximadamente 64 anos foi morto com um golpe de picareta na cabeça no cruzamento das ruas Pintassilgo com a Dois Amores, e seu corpo foi encontrado por vizinhos, caído na área externa da casa.

A Guarda Municipal foi acionada por uma equipe da saúde que fazia visitas domiciliares naquela comunidade, quando esta percebeu uma aglomeração estranha de vizinhos em frente à casa da vítima. Quando os agentes chegaram no local, já encontraram o idoso em óbito, com uma picareta encravada no crânio.

Segundo a GM, os moradores relataram que ouviram barulhos vindos da residência do idoso e quando espiaram pela janela, viram que seu corpo estava caído do lado de fora. A Criminalística foi acionada para periciar a cena do crime, assim como o Instituto Médico Legal, para proceder com o recolhimento do corpo. A Polícia Militar também prestou apoio na ocorrência.

O crime passa a ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Araucária, que irá desvendar sua autoria e motivação.