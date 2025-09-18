Foi identificado o idoso morto com um golpe de picareta na cabeça na rua Pintassilgo, na comunidade Favorita, bairro Capela Velha. Trata-se de Raniero Tohalino Guzman, de 65 anos, cujo corpo foi localizado por vizinhos na tarde de quarta-feira, 17 de setembro, na parte externa da residência onde ele morava sozinho.

Segundo a Guarda Municipal, testemunhas relataram no local do crime que Raniero pode ter sido assassinado por conta de uma briga entre vizinhos, motivada por desavenças relacionadas a um muro. As testemunhas também disseram que na manhã do dia do crime, a Polícia Militar já havia sido acionada em razão de um atrito verbal da vítima com uma vizinha, a qual teria sido encaminhada à UPA para atendimento. Porém, eles não souberam relatar o nome da mulher.

Conforme consta no boletim de ocorrência da GMA, as testemunhas também relataram que Raniero era conhecido na comunidade por envolvimento em constantes desavenças, ameaças e comportamento agressivo com outros moradores, chegando a atirar pedras e perfurar paredes de residências vizinhas. Inclusive, a equipe constatou marcas recentes de perfurações na parede da residência da vítima, além de massa fresca, uma furadeira ligada na tomada e uma enxada com vestígios de sangue.

A Delegacia de Araucária informou que já iniciou as investigações e nesse momento realiza diligências no sentido de desvendar a autoria e a motivação do crime.