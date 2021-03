Idosos a partir de 71 anos recebem vacina contra Covid-19 esta semana. Veja cronograma

Compartilhe esta notícia:

Foto: Carlos Poly

A Prefeitura de Araucária divulgou na tarde desta segunda-feira, 22 de março, o calendário para a vacinação de idosos desta semana. A partir de terça-feira, 23, idosos com 75 anos ou mais poderão receber a vacina. Já na quarta-feira, 24, será a vez dos idosos com 73 anos ou mais e na quinta-feira, 25, quem já tiver 71 anos completos poderá receber a primeira dose.

A vacinação continua sendo realizada no sistema drive thru, sem precisar descer do carro e também nos pontos fixos, para quem não tiver como ir de carro. O horário de atendimento é das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira.

O município ampliou as faixas etárias, pois na terça-feira, 23, receberá um aporte maior de vacinas por parte do Governo Federal, totalizando 2.900 doses para os idosos e 200 para profissionais de saúde.

Os idosos poderão optar em que local desejam ir para receber a vacina e apresentar os seguintes documentos: CPF, um documento de identidade com foto, comprovante de endereço, receita com medicamentos em uso. Se possível, ir com um acompanhante. Não é necessário fazer nenhum cadastro prévio.

As equipes de vacinação pedem para que os idosos que estiverem com sintomas de covid, com suspeita ou com o exame positivo para a doença não façam a vacina neste momento. “Não saiam do isolamento. Aguardem que nós iremos fazer a aplicação das doses na sequência”, explicam as equipes de enfermagem.

Locais de vacinação (09h as 16h)

– Drive Thru

Parque Cachoeira, entrada pela rua Rio de Janeiro

Estacionamento da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Rua: Bonifácio Kaiut, 89 – Fazenda Velha. Entrada pela rua lateral.

– Pontos fixos

Terminal Rodoviário Central;

Adolescentro Industrial – Rua Gralha Azul, 2293



Dúvidas

Mais informações sobre a vacinação contra a Covid-19 podem ser obtidas pelo Disk Corona 0800.6425250.

Texto: PMA