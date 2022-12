Idosos do Recanto das Araucárias se encantam com presentes doados por grupo de voluntárias

O projeto “Adote um Idoso”, criado por um grupo de voluntárias, realizou uma entrega de presentes para os idosos do Recanto das Araucárias no último domingo (18/12). Os mimos foram arrecadados através de cartinhas, que tinham informações sobre cada um dos idosos e o presente que ele gostaria de ganhar. O dia começou com uma massagem relaxante oferecida pela Clara e o Antônio e por volta das 15h aconteceu a entrega dos presentes.







“Para nossa alegria, todos os Idosos foram adotados. Foi emocionante ver a reação de felicidade deles ao receberem seu pedido atendido. A emoção se estendeu aos funcionários da casa, e também contagiou nosso grupo, que estava lá proporcionando este Natal especial a eles. Agradecemos todo o apoio recebido de todos os adotantes, dos voluntários e do jornal O Popular”, afirmaram Lya Moraes e Jackeline Novaki.