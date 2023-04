Idu Blaszczak participa da premiação do Athletico, campeão Paranaense 2023

No domingo (09/04), o Athletico conquistou invicto o título do Campeonato Paranaense 1XBET de 2023. O Furacão levantou sua 27ª taça da competição estadual ao vencer o FC Cascavel no primeiro jogo por 2 a 1 e empatar a partida de volta em 0 a 0. O capitão athleticano Thiago Heleno recebeu o troféu pelas mãos do presidente da Federação Paranaense de Futebol, Hélio Pereira Cury.

Já o vice-presidente da FPF, o araucariense Idu Blaszczak, entregou o troféu para o melhor artilheiro da competição, o atacante athleticano Pablo, que marcou 9 gols. O goleiro menos vazado foi o também athleticano Bento, que terminou a disputa com média de 0,53 gol sofrido por partida. Ele recebeu a premiação das mãos de Acef Said, ouvidor da entidade.

Tanto a taça de campeão recebida pelo Athletico, quanto a taça de vice-campeão recebida pelo FC Cascavel levaram o nome do maior jogador de todos os tempos: Edson Arantes do Nascimento, o eterno Pelé!

Edição n. 1358