IEQ do Jardim Plínio terá noite de louvor e adoração com Salomão do Reggae

O Ministério de Jovens Fonte de Luz, da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Plínio, vai promover uma noite abençoada, de muito louvor, no próximo dia 11 de agosto, às 20h. A Sexta Fire terá presença do cantor gospel Salomão do Reggae e os ingressos custam R$30,00. Toda renda obtida será revertida para a troca dos equipamentos de som da igreja.

Salomão do Reggae é um cantor e compositor cristão de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, nem sempre ele teve este estilo de cantar e se vestir. Pouco tempo antes de entrar nesta onda do reggae ele vestia terno, gravata e sapato social. Cantava Soul e tinha uma pegada completamente diferente em suas músicas, até ter um encontro com Deus e perceber que sua adoração deveria ser feita através do reggae.

O evento Sexta Fire promete alcançar muitos jovens, e se você quer participar, garanta já sua vaga, fazendo inscrição no link: Clique aqui. O PIX para pagamento é o 41 99829 7006, em nome de Michele do Carmo Lima, os comprovantes devem ser enviados para este mesmo número de celular.

