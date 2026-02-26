O Programa Autonomia e Renda Petrobras divulgou o resultado final e a convocação para a matrícula dos candidatos selecionados nos cursos de qualificação profissional gratuitos ofertados no polo do Instituto Federal do Paraná (IFPR), em Araucária. O início das matrículas para as turmas de Auxiliar de Serviços Diversos, Montador de Andaimes e Caldeireiro será entre os dias 26 de fevereiro e 4 de março de 2026.

As matrículas poderão ser feitas de segunda a sexta-feira, das 15h às 19h, no Polo Araucária do IFPR, localizado na Rua Luís Franceschi, 963 – bairro Thomaz Coelho.

“Os cursos ofertados modificam as comunidades e vidas de pessoas em situação de vulnerabilidade. A parceria entre Petrobras e Institutos Federais vem rendendo excelentes resultados aqui”, destaca o coordenador do Programa pelo IFPR, Nelson de Castro Neto.

Os estudantes selecionados receberão auxílio financeiro mensal de R$ 660 durante todo o período do curso. Para mulheres com filhos de até 11 anos, o valor da bolsa é ampliado para R$ 858 mensais. O Programa oferece, no âmbito da parceria com os IFs, um cartão-refeição no valor de R$ 300 por mês. Os benefícios buscam contribuir para a permanência e o êxito de cada aluno participante.

SOBRE O PROGRAMA

O Programa Autonomia e Renda Petrobras tem como principal objetivo qualificar pessoas que residem nas áreas de abrangência das operações da empresa, ampliando assim, as chances de ingresso no mercado de trabalho. Para isso, oferece cursos gratuitos, com bolsas-auxílio aos participantes.

Lançado em julho de 2024, é uma iniciativa da Petrobras em parceria com os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), a Fundação de Apoio ao IFSul (FaifSul) e a Firjan/Senai/Sesi. Para saber mais, acesse o site autonomiaerenda.com.br e acompanhe as redes sociais @ifpr.oficial.

Edição n.º 1504.