IFPR vai oferecer 800 vagas de qualificação profissional já 2024 em Araucária

Embora só deva ocupar completamente as instalações do antigo CTI a partir do ano que vem, o Instituto Federal do Paraná (IFPR) já deve oferecer ainda em 2024 alguns cursos profissionalizantes em parte das salas do complexo de ensino.

Isso será possível graças a uma parceria celebrada entre o Município, o IFPR – Campus Curitiba, a FAIFSul (Fundação de Apoio ao Instituto Federal Sul-Rio-Grandense) e a Petrobras. Trata-se do Programa Autonomia e Renda, que terá aulas no antigo complexo do CTI e também em Curitiba.

De acordo com o IFPR, a iniciativa quer atender prioritariamente grupos populacionais em condição de vulnerabilidade socioeconômica e grupos minoritários, como como mulheres, pessoas com deficiência, pretos, pardos, transgêneros, travestis, indígenas, quilombolas, refugiados e pessoas sem vínculo empregatício. “A oferta desses cursos é uma grande oportunidade para os munícipes araucarienses, pois contribuirá para o desenvolvimento social e econômico local, melhorando a qualidade de vida das comunidades, aumentando também a empregabilidade, além de fomentar a indústria nacional de energia, de gás e óleo”, destacou o professor Adriano Willian da Silva Viana Pereira, reitor do Instituto Federal.

Ainda segundo ele, o projeto se destaca por oferecer não apenas cursos de capacitação, mas também um reforço em Português e Matemática. Além disso, inclui conteúdo obrigatório de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) para fortalecer a segurança nas obras e operações, acompanhamento psicossocial e cursos voltados para o desenvolvimento de competências socioemocionais e pessoais.

Em breve

Também conforme o IFPR, as informações sobre inscrições e seleção para os cursos serão divulgadas em breve e a previsão é a de que as aulas comecem em agosto deste ano.

Ao todo serão oferecidas 800 vagas distribuídas em sete tipos de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) e Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio. Os cursos estão relacionados ao eixo tecnológico de Controle e Processos Industriais, com foco especial nas profissões ligadas ao setor de energia.

Quais são os cursos oferecidos