Igor Ohpis enfrenta desafios no Sul-Americano de Kart no Uruguai

O jovem piloto Igor Ohpis, de apenas 9 anos, fez sua estreia no Campeonato Sul-Americano de Kart, realizado nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, no Autódromo Víctor Borrat Fabini, em El Pinar, Uruguai. A competição foi marcada por desafios, desde a adaptação ao novo kart até problemas mecânicos e um forte acidente que o levou ao hospital.

Na sexta-feira (14/02), Igor iniciou os treinos com quatro sessões de 20 minutos cada, enfrentando dificuldades para se adaptar ao kart alugado, que era maior do que o habitual e equipado com freio hidráulico. Além disso, o motor não estava rendendo o esperado, dificultando ainda mais seu desempenho na pista. Outro obstáculo foi o nível dos adversários: a maioria tinha entre 11 e 12 anos, enquanto Igor era um dos mais novos do grid.

No sábado, durante a tomada de tempos, o filtro do motor de Igor se soltou, permitindo que ele completasse apenas uma volta antes de ser forçado a abandonar a sessão. Como resultado, precisou largar na última posição nas classificatórias.

Mesmo diante das dificuldades, Igor mostrou determinação. Na primeira corrida, terminou em 18º lugar, mas na segunda, conseguiu uma impressionante recuperação, ganhando oito posições e finalizando em 14º.

No domingo, os problemas continuaram. No warm-up, o motor de Igor estourou, obrigando a equipe a trocá-lo antes da pré-final. Largando na 18ª posição, o jovem piloto foi surpreendido por um incidente: um adversário rodou à sua frente em uma curva de alta velocidade, e Igor, sem tempo para desviar, bateu forte na lateral do kart rival. O impacto foi tão grande que a corrida foi interrompida com bandeira vermelha.

Devido às dores no ombro e na perna, Igor foi levado de ambulância ao hospital. Felizmente, os exames não apontaram lesões graves, e o piloto decidiu retornar para disputar a final.

FINAL DRAMÁTICA

Mesmo após o susto, Igor voltou à pista para a grande final, demonstrando garra e determinação. No entanto, mais um incidente encerrou sua participação: durante uma tentativa de ultrapassagem, foi fechado por outro piloto e acabou saindo da pista.

Apesar das adversidades, Igor deixa o Sul-Americano de Kart com um aprendizado valioso. O contato com o alto nível da competição internacional trouxe experiência e evolução, além de novas amizades com pilotos argentinos e uruguaios. “Foi um campeonato difícil, mas que fortaleceu ainda mais sua paixão pelo kart”, destacou a família do piloto.

Edição n.º 1453.