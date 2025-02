Igor Ohpis inicia temporada com pódio na Copa SP Light e se prepara para o Sul-Americano

O jovem piloto de Araucária, Igor Ohpis, começou sua temporada com o pé direito ao conquistar o 3º lugar na Copa São Paulo Light de Kart, realizada no último final de semana. Mesmo chegando para se apresentar na prova apenas na quinta-feira e tendo apenas um treino disponível, já que utilizou um kart emprestado, Igor mostrou talento e determinação, garantindo um lugar no pódio.

Agora, ele se prepara para um desafio ainda maior: sua primeira competição internacional. Igor representará o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Kart, que será realizado no Uruguai, no próximo final de semana. Ele está entre os sete brasileiros da categoria Cadete (8 a 12 anos) e buscará mais uma grande conquista em sua promissora carreira.

Edição n.º 1452.