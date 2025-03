Igreja Adventista da Promessa sediará palestra sobre combate à pedofilia

Na próxima semana, no dia 15 de março, a palestra “Quebrando o Silêncio” será realizada na Igreja Adventista da Promessa de Araucária, às 15h. O evento será ministrado por Tânia Guerreiro e abordará o combate à pedofilia.

Tânia já atuou na Interpol e atualmente é subtenente e atua na política. Com 30 anos de experiência no combate à pedofilia, ela é a única policial militar do Brasil especializada na prevenção e enfrentamento desse crime, realizando palestras sobre o tema em diversas regiões do país e também no exterior.

O evento é destinado a maiores de 18 anos e tem entrada gratuita. Os interessados devem entrar em contato pelo número (41) 99803-7028 para reservar sua vaga

As inscrições vão até o dia 10 de março, e ainda há 50 vagas disponíveis. A Igreja Adventista da Promessa está localizada na Rua Pedro Burkowski, n° 760, no bairro Costeira.