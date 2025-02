Igreja Adventista do Sétimo Dia organiza coral infantil para crianças

A Igreja Adventista do Sétimo Dia, localizada na região central da cidade, está com um novo projeto voltado para as crianças araucarienses. O Coral Infantil Aquarela de Louvor abrirá inscrições a partir deste sábado, 22 de fevereiro. O projeto é destinado tanto para as crianças da igreja quanto àquelas que não são frequentadoras. As vagas são limitadas, e as inscrições estarão disponíveis até atingir o limite.

“Esse projeto está no meu coração há dois anos, mas antes não havia pessoal disponível para encabeçar. Agora formamos uma equipe comprometida em fazer dar certo, e estamos colocando em ação”, relata Caroline, diretora geral do projeto.

Além de Caroline, outras duas pessoas integram a equipe: Ruth no setor de regência e organização de agenda; e Levi na direção musical, com preparação vocal e piano. Além de ser responsável pela direção geral, Caroline também prestará apoio logístico com as crianças. Segundo ela, o coral envolve o Ministério da Criança, do qual é diretora, e o Ministério da Música, sob a liderança de Valéria.

“O coral surgiu com a ideia de oferecer educação musical para as crianças. Achamos muito importante proporcionar a elas o desenvolvimento musical, ajudando até mesmo no desempenho escolar. Como somos cristãos, o coral terá músicas mais voltadas a louvor mesmo”, declara.

Caroline menciona que o nome ‘Aquarela de Louvor’ surgiu como uma inspiração poética, onde a aquarela retrata a imagem do ‘infantil’, do mundo colorido visto pelas crianças. Já a parte do louvor, refere-se ao coral em si, que canta louvores a Deus de forma alegre. Segundo ela, a música é uma pintura colorida de louvores a Deus.

INFORMAÇÕES

O projeto é gratuito e voltado a crianças entre 6 e 12 anos. Os ensaios acontecerão aos sábados, 15h, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, localizada na rua Julieta Vidal Ozório, n.º 215, Centro. O primeiro ensaio será no mesmo dia que iniciará as inscrições, neste sábado, 22 de fevereiro. Para mais informações, entrar em contato com a Ruth pelo número (41) 99838-2198.

Edição n.º 1453. Victória Malinowski.