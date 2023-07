Igreja Evangélica Nova Canaã realizará um culto de jovens neste sábado (29)

Neste sábado (29/07), às 19h30, a Igreja Evangélica Nova Canaã irá realizar um super culto dos jovens com o tema “Lealdade e Fidelidade com Deus”, que terá participação do grupo de jovens Geração Eleita.

A igreja é administrada pelos pastores presidentes Antônio Godinho e Maria Lúcia, já o culto será ministrado pelo pastor Jeremias.

A localização da Igreja Nova Canaã é na Rua Vereador Valentin Wolski, 820 — Porto Das Laranjeiras. Para mais informações, basta acessar o Facebook: Igreja Evangélica Nova Canaã.