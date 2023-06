II Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional será realizada nessa quarta-feira (21) no Centro de Convivência do Idoso

Nessa quarta-feira (21/06) será realizado a II Conferência Municipal de Segurança Alimental e Nutricional (COMSAN). Com o tema “Erradicar a foma e garantir direitos com Comida de Verdade, Democracia e Equidade”, o evento será das 8h às 17h. A conferência é aberta ao público geral, e ocorrerá no Centro de Convivência do Idoso — Doutor Ulisses Guimarães, localizada na Rua Nossa Senhora dos Remédios, 1073, no bairro Fazenda Velha.

A programação começa às 8h com o credenciamento dos participantes, e ao longo do dia, estão previstos a palestra referente ao tema citado anteriormente, a eleição dos representantes da sociedade civil organizada do COMSAN Araucária, os grupos de trabalho por eixos temáticos, votação e aprovação de propostas levantadas e a eleição de delegados para a conferência regional. Os participantes da conferência serão delegados (representantes de setores afins), convidados ou observadores. Somente os delegados contam com direito a voz e voto, enquanto os demais têm direito apenas a voz.

O COMSAN Araucária é composto por 18 integrantes sendo um terço representante do poder público e dois terços representantes da sociedade civil organizada.

O evento procura ampliar e fortalecer os compromissos políticos para a promoção da soberania alimentar, garantindo a todos o Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável, assegurando a participação social e a gestão intersetorial no Sistema, na Política e no Plano Municipal de Segurança Alimentar.

Realize a pré-inscrição no evento: (Clique aqui).