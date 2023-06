II Copa Tião Calado entra na temida fase do mata-mata

A última rodada da 1ª fase da II Copa Tião Calado, realizada no domingo (28/05), foi decisiva para a classificação dos oito times que seguem para a fase do mata-mata. O Grêmio Araucariense, que já estava classificado, venceu o Tupy Santa Clara por 4X 1, e apesar do resultado, o Tupy se classificou devido ao placar do jogo entre Celtics e União Araucariense. O Celtics, que jogava pelo empate, venceu por 3X0, confirmou sua vaga, e ainda eliminou o União.

Após esses resultados, a classificação da Chave A ficou assim definida: Instituto Everest, América, Projeto Vencer e Panterões, e pela Chave B se classificaram o Grêmio Araucariense, Firenzze, Celtics e Tupy Santa Clara.

Os oito times entrarão em campo para disputar a rodada decisiva do mata-mata, que acontecerá no próximo domingo (04/06). Quem perder cai fora da competição e os vencedores seguirão para a semifinal. Acompanhe os horários.

Rodada do mata-mata domingo (04/06)

Local- Estádio Pedro Nolasco Pizatto

08h45 – Grêmio Araucariense X Panterões

10h45 – Instituto Everest X Tupy Santa Clara

12h45 – Firenzze X Projeto Vencer

14h45 – América X Celtics

Edição n. 1365