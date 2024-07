II Corrida Amigos de Araucária reuniu mais de 300 participantes

No domingo, 30 de junho, mais de 300 atletas driblaram o frio fazendo o que eles mais amam: correr! Eles participaram da II Corrida Rústica organizada pela equipe Amigos de Araucária, em comemoração aos seus 10 anos de atividades. As inscrições foram gratuitas e os 100 primeiros inscritos receberam camiseta do evento.

Todos os inscritos ainda receberam medalhas personalizadas de participação e os 10 melhores classificados, nas categorias masculino e feminino, além dos três melhores PCD´s, receberam troféus. O grande campeão masculino foi o atleta Lucas Lopes e no feminino a atleta Zulma foi bicampeã da prova.

Junto com a corrida adulta foi realizada a corrida kids, organizada e realizada pela SMEL, reunindo crianças com idades a partir de 4 anos. Todas as crianças participantes receberam medalhas.

A corrida também teve um viés social e arrecadou entre os participantes, mais de 400Kg de alimentos, destinados a entidades beneficentes do município.

A realização da prova recebeu apoio da SMEL, Gomes Bikes, Lambatec Usinagem, JM Materiais de Construção, Vidraçaria Cristiano, Hortifruti Silva, Sindimont, Sonhar Colchões, além de outros patrocinadores que preferiram ficar no anonimato.

“Nessa edição homenageamos o atleta Wisnei, por toda sua dedicação ao longo dos anos representando o município nas mais variadas competições de corridas de rua e de pista, tendo recebido o título de patrono da corrida”, disse o professor Renato, responsável pela equipe Amigos de Araucária. Ele convida as pessoas que desejam treinar com a equipe a compareceram em um dos treinamentos que são realizados diariamente na pista do Parque Cachoeira, a partir das 18h30.