II Mostra Casa Eliseu Voronkoff traz o Festival de Teatro de Curitiba mais perto dos araucarienses

A Mostra Casa Eliseu Voronkoff, que leva à população de Araucária a oportunidade de acompanhar o Festival de Teatro de Curitiba, está na sua 2ª edição este ano e traz uma programação rica em espetáculos de dança e teatro, a maioria de produção própria, e muitas oficinas. Parte integrante do Fringe, a mostra começa no dia 31 de março e contará com atrações nos dias 01, 02, 07, 08 e 09 de abril, na própria Casa, no Teatro da Praça e no CEU – Centro de Esporte Unificado.

A primeira Mostra aconteceu em 2019, quando a Casa era recém nascida e comemorou seu primeiro aniversário dentro da programação do Festival. Agora, na primeira edição do Fringe pós-pandemia, a Casa comemora seu quinto aniversário, com uma grade quase toda composta por espetáculos próprios. A apresentação dos espetáculos e as oficinas são também uma oportunidade única para os alunos da Casa participarem como artistas de um dos maiores eventos de artes cênicas da América Latina.

Acompanhe a programação

Sexta-feira – 31 de março (Teatro da Praça)

16h — Fragmentos Inteiros

20h — Arco Íris

Sábado — 1º de abril (Teatro da Praça)

14h — Liberdade de Gente Pequena e Solta no Universo

17h — Arco Íris

20h — Ventura

Domingo – 2 de abril (CEU)

14h — Fragmentos Inteiros

17h — Liberdade de Gente Pequena e Solta no Universo

Casa Eliseu Voronkoff

20h — O Medo que Ela Sentia Enquanto Você não Vinha (ou Por Que Você Nunca Veio?)

Sexta-feira – 7 de abril (CEU)

9h às 12h — Oficina de Dança Moderna

14h às 17h –— Oficina de Teatro Contemporâneo

Sábado – 8 de abril (CEU)

14h — E(las)

17h — Ventura

Casa Eliseu Voronkoff

20h — O Medo que Ela Sentia Enquanto Você não Vinha (ou Por Que Você Nunca Veio?)

Domingo – 9 de abril (Casa Eliseu Voronkoff)

18h — Kamishibai, a Pequena Vendedora de Fósforo

19h — Aniversário da Casa Eliseu Voronkoff

20h — E(las)