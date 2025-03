Iluminação da BR476 e da PR423 sofre com falta de manutenção

Desde que a Via Araucária passou a administrar as rodovias que cortam o Município quem trafega pela BR-476 e pela PR-423 já deve ter notado uma queda substancial na qualidade dos serviços de iluminação pública dessas estradas.

Ao longo dos últimos anos a Prefeitura investiu recursos da taxa de iluminação pública – que é cobrada de todos contribuintes araucarienses que têm um relógio de luz em casa – para iluminar o trecho urbano da Rodovia do Xisto e também toda a extensão da PR-423, até a divisa com Campo Largo.

Ao custo de muitos milhões de reais ambas as rodovias foram iluminadas, trazendo mais segurança para motoristas e pedestres que usam essas vias. Acontece que – por conta das regras do contrato de concessão firmado entre o Governo Federal e a Via Araucária – todo esse acervo de iluminação pública passou a ser de responsabilidade da concessionária com a entrada em vigor do novo pedágio.

Por conta disso, muito embora tenha sido a Prefeitura quem fez os investimentos, nenhum caminhão da Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR) pode sequer trocar uma lâmpada queimada ao longo da BR-476 e PR-423. “Todo esse trecho está dentro da chamada faixa de domínio da Via Araucária e o Município corre o risco de responder civilmente e criminalmente caso execute algum tipo de manutenção nesses locais”, explica o secretário de Urbanismo Walter Emílio Voss.

O problema é que – aparentemente – a Via Araucária não tem priorizado essas manutenções. “Já fizemos alguns contatos com a concessionária, encaminhamos ofícios, mas eles não resolvem e quem fica com o prejuízo é a população que vê vários trechos dessas vias sem iluminação e também o Município. Afinal, foram investidos milhões nessas extensões de rede, sendo que os cofres públicos não foram ressarcidos pela concessionária, que sequer está pagando a conta de energia dessas unidades consumidoras”, acrescenta Walter.

Nossa reportagem entrou em contato com a Via Araucária e solicitou informações quanto a demora nos serviços de manutenção, canais de atendimento para que a população possa solicitar esses serviços e, principalmente, qual o prazo contratual para que a empresa, que arrecada milhões mensalmente com a cobrança de pedágio, faça esses reparos.

A resposta da concessionária foi evasiva para a primeira e terceira pergunta. A única informação concreta foi para o segundo quesito: “a população pode encaminhar solicitações referentes à manutenção da iluminação pública por meio do canal oficial da Ouvidoria da concessionária: 0800 277 0 376, digitando a opção 5. O registro também pode ser feito pelo email ouvidoria@viaaraucaria.com.br”, informaram.

Insistimos com as respostas das demais perguntas, principalmente com relação ao prazo para manutenção. Porém, a informação foi a de que não existiria um prazo certo. No entanto, a assessoria acrescentou que “nesta semana, equipes técnicas estiveram em dois trechos da BR-476, no município de Araucária, e identificaram falhas na iluminação causadas por vandalismo ou tentativa de furto, resultando no rompimento de cabos”. A nota afirmou ainda que a programação da manutenção desses trechos está sendo ajustada conforme cronograma da equipe da concessionária.

Edição n.º 1456.