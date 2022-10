Iluminação da PR-423 começa a ser ligada nos próximos dias

Quem andou trafegando pela PR-423 nos últimos dias já deve ter reparado que uma “plantação” de postes ganhou as margens da estrada.

A colocação dos postes faz parte do projeto da Prefeitura de iluminar todo o trecho araucariense da PR-423, que liga a cidade a Campo Largo. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR), a expectativa da empresa responsável pela execução do serviço, a Proenge Engenharia, é a de que já neste final de semana seja possível começar a ligar as novas luminárias à rede de iluminação pública.



O primeiro trecho a ganhar luz será o compreendido entre o pontilhão próximo à Gerdau até quase em frente à empresa Fertilize. Ainda conforme a empresa que venceu a licitação, a expectativa é que todo o trabalho esteja concluído até o final da primeira quinzena de novembro.



São quase 14 quilômetros da via contemplados por este projeto de ampliação da rede de iluminação pública da cidade. O investimento para levar luz à PR-423 foi de R$ 2,3 milhões, sendo que todas as luminárias instaladas são de LED. “Tivemos um pouco de dificuldade em aprovar esse projeto de ampliação da rede porque foi preciso da autorização do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), já que estamos falando de uma rodovia estadual. Mas, felizmente, superamos esses obstáculos e aquela escuridão logo será coisa do passado, pelo menos até a divisa com Campo Largo”, comentou o prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania).

Foto – Marco Charneski

Texto: Waldiclei Barboza