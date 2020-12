Iluminação natalina começa a ser instalada em Araucária

Compartilhe esta notícia

Cidade está iluminada e o espírito natalino promete invadir os corações dos araucarienses. Foto: Marco Charneski

Este foi um ano muito difícil para todos, mas está chegando ao fim. E nada como elevar a autoestima da população, preparando a cidade com muita luz e prosperidade. Faltando menos de um mês para as festas de final de ano, a Prefeitura de Araucária está quase concluindo a instalação de luzes pela cidade. A decoração é sempre um atrativo, não apenas para os moradores, mas para os visitantes.

Trechos das avenidas Archelau de Almeida Torres e Victor do Amaral, as ruas Carlos Cavalcanti e Carlos Hasselmann e via no entorno da Praça Dr Vicente Machado estão recebendo a decoração de 200 anjos confeccionados em mangueiras de LEDs. Pinheiros de luzes, com cerca de 10 metros, também serão montados em 24 pontos da cidade, entre eles a Praça da Bíblia, avenida dos Pinheirais e avenida das Araucárias, Praça do Rotary, Praça do Tayrá e rua Carlos Vicente Zapxon. Toda essa iluminação, com certeza, vai colorir as noites da cidade, contagiando a todos com a magia e o espírito natalino.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1242 – 10/12/2020