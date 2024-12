Imobiliária São Paulo: Há 46 anos realizando o sonho de várias famílias

Imobiliária São Paulo, uma das mais tradicionais de Araucária, celebrou recentemente seus 46 anos de história, reafirmando sua posição de destaque no mercado imobiliário. Fundada em 1978 por Osman Torres, seu filho Paulo Torres e Benjamim Monteiro, a empresa nasceu com a missão de oferecer confiança, segurança e bons negócios aos seus clientes. Desde então, tem sido uma referência no setor, ajudando a realizar o sonho da casa própria para diversas famílias.

Ao longo de sua trajetória, a Imobiliária São Paulo se consolidou como uma empresa familiar, valorizando laços e princípios herdados de seus fundadores. Após o falecimento de Paulo Torres em 2020, sua filha Camila Torres assumiu a liderança dos negócios, mantendo a essência do legado deixado por seu pai e garantindo o crescimento sustentável da empresa.

Foto: Divulgação.

Especializada em compra e venda de imóveis, a Imobiliária São Paulo alia experiência e comprometimento para oferecer serviços de qualidade aos seus clientes. A empresa é reconhecida por sua capacidade de adaptação às mudanças do mercado e pela resiliência que a fez atravessar momentos desafiadores.

Para o futuro, as perspectivas são boas. Em 2025, a Imobiliária São Paulo planeja ampliar sua oferta de imóveis, aumentar sua equipe de corretores e novidades na área de administração de imóveis.

Com 46 anos de tradição, a Imobiliária São Paulo demonstra que longevidade nos negócios é resultado de dedicação e profissionalismo. Continuando a trilhar um caminho de sucesso, a empresa olha para o futuro com confiança, pronta para encarar os novos desafios do mercado imobiliário.

Serviço

A Imobiliária São Paulo fica na avenida Dr. Victor do Amaral, 588, Shopping Ônix, loja 2, Centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, com plantão de vendas aos sábados. O fone de contato é 3642-3210.

Edição n.º 1445. Nina Santos.