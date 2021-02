Imobiliária São Paulo segue firme, sob a direção da família Torres

Compartilhe esta notícia

Foto: Everson Santos

Há 40 anos presente em Araucária, a Imobiliária São Paulo, uma das mais tradicionais da cidade, continua firme no mercado, sob o comando da família Torres. No final de 2020 a imobiliária começou a escrever uma nova história, a partir da morte repentina do seu fundador e proprietário, Paulo Torres. Porém, a filha Camila Torres assumiu o comando, mantendo a empresa no mesmo caminho, seguindo os mesmos valores e a transparência que sempre foram marcantes dentro da empresa.

Camila acompanhou a trajetória do pai em vários momentos, e não hesitou em ocupar o seu lugar, para que a Imobiliária São Paulo ficasse na família. “A empresa é uma das mais reconhecidas em Araucária e região, e por isso temos o orgulho e a responsabilidade em dizer que não estamos sob nova direção, mas sob a mesma direção de sempre”, afirma a empresária. Ela garante que imobiliária continuará trilhando o mesmo caminho que sempre foi traçado pelo pai, com respeito e cordialidade para com os clientes.

Serviço

A Imobiliária São Paulo fica na avenida Dr. Victor do Amaral, 588, Shoping Ônix, loja 2, Centro. O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, com plantão de vendas aos sábados. O fone de contato é 3642-3210.

Texto: Maurenn Bernardo