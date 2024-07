Imperdível! Espaço Witamy promove 3ª edição do seu tradicional arraiá

Muita música, arrasta pé e diversão é o que promete a 3ª edição do Arraiá Witamy, que acontecerá no próximo sábado (20/07), com início às 15h. Promovido pelo Espaço Witamy – Casa Amarela, o evento terá entrada gratuita. A decoração temática com fogueira e tudo mais promete ser uma das atrações, além da grande variedade de comidas típicas, como pinhão, milho, canjica, pastel, espetinho, torta, bolo, quentão, refrigerante e cerveja.

Para quem gosta de brincadeiras, haverá pescaria e jogo de argolas, e a partir das 19h, o público acompanha o show da banda Glamour Musical, levando muita música polonesa, gauchesca e modas caipiras, e vai ser difícil ficar parado. A festa contará ainda com uma exposição e encontro de carros antigos. “Tem atrações para todos os gostos, então não fique de fora dessa. Vista seu melhor traje caipira e vem se divertir com a gente”, convida a organização.

A Casa Witamy fica na área rural de Capoeira Grande. Mais informações pelo fone (41) 99273- 9310, ou siga o espaço no Instagram @espaçowitamy.