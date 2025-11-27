Um espetáculo de vozes promete encantar o público neste domingo (30). O Coral Municipal de Araucária e o Coral da Estaca Curitiba Luz, do Colégio Adventista da capital, irão se apresentar no Parque Cachoeira. A apresentação faz do projeto Cantata no Parque, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT).

Serão três apresentações: às 17h será a vez da Cantata de Natal com o Coral da Estaca Curitiba Luz; às 18h quem se apresenta é o Coral Municipal de Araucária; e às 19h tem a Cantata de Natal com o Colégio Adventista de Araucária.

A Prefeitura convida a população a prestigiar este evento que foi planejado para toda a família, com coralistas que dedicam voluntariamente seus talentos para elevar a mente e inspirar a alma por meio da música.

Coral Municipal de Araucária

O Coral Municipal de Araucária, criado em 2013 por lei e mantido pela Prefeitura por meio da SMCT, promove a prática e o desenvolvimento da música coral entre seus integrantes. Desde então, mais de 500 pessoas já passaram pelo grupo, regido por Cris Beckhauser.

Hoje com cerca de 35 coralistas, o coro participa de eventos e festivais em Araucária e também representa o município em apresentações fora da cidade. Seu repertório é variado, abrangendo músicas populares, étnicas, folclóricas, sacras e eruditas, com acompanhamento instrumental de músicos convidados ou do próprio grupo.

Em setembro de 2025, o coral recebeu menção honrosa da Assembleia Legislativa do Paraná, em reconhecimento à sua contribuição artística e cultural para a comunidade.

Coral da Estaca Curitiba Luz – Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias No Coral da Estaca Curitiba Luz, formado por 40 coralistas, cada voz representa fé, serviço e o desejo sincero de tocar corações. A tradição musical desse coral é profundamente influenciada pelo Coro do Tabernáculo, criado em 1847, em Salt Lake City, nos Estados Unidos, logo após a chegada dos pioneiros. Inspirado por esse legado de mais de 175 anos, o Coral da Estaca Curitiba Luz busca cumprir o mesmo propósito: usar a música como instrumento de fé, luz e união.

Coral Adventista de Araucária

O Coral Adventista terá apresentações do Coral Baby, Coral Kids e Coral Teen CAAR. O repertório inclui clássicos natalinos, como “Feliz Navidad” e “The Most Wonderful Time Of The Year”, com arranjos produzidos com exclusividade para apresentação do grupo. O Coral Adventista reafirma seu papel na música cristã e procura unir talento, espiritualidade e arte.