Imperial e Sharp comemoram dois anos do novo TRIAR

A Imperial e a Sharp Transportes realizaram na semana passada eventos em comemoração aos dois anos da empresa em Araucária. Ambas operam o sistema TRIAR juntamente com a Francovig.

Os eventos aconteceram no dia 26 de julho, data em que – há dois anos – elas começaram a ser as responsáveis pelo transporte dos passageiros que utilizam as linhas alimentadoras em Araucária.

Tanto a Imperial quanto a Sharp promoveram um momento de confraternização com seus colaboradores e também com representantes da superintendência do transporte coletivo da Prefeitura. Como a data é próxima ao Dia do Motorista (comemorado em 25 de julho), as festas também serviram para homenagear a classe que – literalmente – está na direção dos ônibus do TRIAR.

Novo TRIAR

A entrada em circulação das três empresas que operam o transporte coletivo atualmente foi um dos capítulos finais da revolução pela qual passou o sistema TRIAR desde que o prefeito Hissam Hussein Dehaini assumiu o comando da cidade, isto em 2017.

A concorrência do transporte coletivo foi dividida em três lotes, de modo a atrair mais empresas para a disputa e evitar que os interesses dos usuários ficassem vinculados a uma única concessionária. O próprio processo licitatório que culminou com a vitória de Imperial, Sharp e Francovig foi muito disputado, com diversas batalhas sendo travadas no campo administrativo e judicial, sendo que – ao final – o Poder Judiciário entendeu que os certames respeitaram a legislação e o melhor interesse público, confirmando os atos da Prefeitura.

A decisão de priorizar o transporte coletivo municipal, além de possibilitar a nova licitação, também fez com que Araucária passasse a ter o melhor sistema integrado de ônibus alimentadores do Paraná e talvez um dos melhores do país. No Município, a passagem custa apenas R$ 1,25, estudantes têm isenção, a tarifa aos domingos é gratuita, no período de uma hora os passageiros podem desembarcar de um coletivo e embarcar em outro sem a necessidade de novo pagamento. Há ainda integração com Curitiba, sendo que os passageiros podem acessar os terminais da Capital utilizando um único crédito. A frota do TRIAR também entrou em circulação com veículos zero quilômetro, internet wifi para os passageiros e agora estão ganhando monitoramento por câmeras.

Imperial e Sharp comemoram dois anos do novo TRIAR 1

Edição n. 1374