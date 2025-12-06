Com faturamento e produção expressivos nos últimos anos, a Impress Decor está entre as três principais companhias privadas que mais geram tributos de ICMS ao município de Araucária. Desde 2020, o faturamento da empresa praticamente dobrou, e este é o primeiro fator desse desempenho. O segundo ponto está no volume de investimentos realizados, somando mais de R$ 80 milhões investidos nos últimos quatro anos, permitindo à empresa ampliar significativamente sua capacidade produtiva, com aumento nas operações de impregnação e impressão.

O terceiro fator que impulsionou o faturamento da empresa é o retorno obtido neste ano com o novo Design Center. A empresa passou a registrar ganhos relevantes em especificações, desenvolvimento de novos produtos e desenhos para o mercado. “Além disso, o engajamento do time melhora significativamente nossas áreas comercial, de vendas e de produção, resultando em uma gestão renovada e mais eficiente. Também destaco o compromisso e a capacidade do nosso time, que tem respondido muito bem aos desafios impostos pelo mercado”, destaca o diretor-geral da Impress Decor, Marciel Nogaroto.

A criação do Design Center e a nacionalização do processo de desenvolvimento de produtos, antes realizado exclusivamente na Europa, foi a mais recente inovação da empresa. Mesmo antes da inauguração, em 25 de março deste ano, já a partir de maio do ano anterior, o Brasil passou a internalizar tecnologia e a inovar no desenvolvimento local, especialmente no que diz respeito às madeiras brasileiras.

Impress Decor inova com o Design Center e comemora 25 anos de pleno crescimento
“Nos últimos meses, obtivemos importantes especificações com clientes do Brasil e da América Latina — incluindo Argentina e Colômbia — com desenhos totalmente desenvolvidos por profissionais brasileiros, com suporte das equipes da Alemanha e da Espanha. Esse é o nosso principal avanço em design”, explana.

Nogaroto aponta como outro ponto relevante do excelente desempenho da empresa o desenvolvimento de competitividade por meio da adoção de componentes e matérias-primas provenientes da Ásia. “Antes, estávamos mais focados em fornecedores europeus. A ampliação de parcerias, especialmente com fornecedores da China, tem proporcionado ganhos significativos em competitividade”, ilustra.

A situação do mercado americano, que sempre foi uma área de grande interesse para prospecção é, de fato, um dos principais desafios para a Impress Decor. “Com a atual política de tarifas, nossa atuação se torna mais complexa. Esse cenário também reduz as exportações brasileiras em diversos setores, afetando o PIB e o poder de compra de regiões exportadoras, como o Sul do país, especialmente no setor moveleiro. Outro ponto é a instabilidade econômica, que tem gerado cautela e impacto no ambiente de negócios. Elementos como volatilidade das taxas de juros e incertezas macroeconômicas influenciam diretamente o planejamento das empresas”, analisa o diretor-geral.

Nogaroto cita também as dificuldades relacionadas à disponibilidade de mão de obra, tanto qualificada quanto não qualificada, salientando que tem sido desafiador atrair profissionais capacitados ou com potencial para treinamento. A empresa, no entanto, mantém uma filosofia sólida de capacitação desde o início da carreira do colaborador. Há profissionais que ingressaram muito jovens e construíram trajetória com a empresa, o que reforça a importância desse pilar para a companhia.

INVESTIMENTO E EXPANSÃO

Recentemente, a empresa concluiu um ciclo robusto de investimentos, superior a R$ 80 milhões, que incluiu a expansão da fábrica em 10.000 m², a instalação de uma terceira impregnadora, uma quarta impressora e a construção do Design Center. A infraestrutura atual já prevê espaço para uma quarta impregnadora, construída em 2021. No entanto, a continuidade da expansão dependerá diretamente da demanda do mercado.

Para a Impress Decor, 2026 será visto como um ano de monitoramento cuidadoso dos desdobramentos econômicos, buscando condições favoráveis para a continuidade do crescimento e do planejamento estratégico da empresa. “O ano será marcado pelo processo eleitoral, o que naturalmente cria um ambiente de maior cautela entre empresas e investidores. Em períodos assim, é comum observar volatilidade nas expectativas econômicas, o que influencia decisões de investimento, comportamento do mercado e planejamento de médio prazo. Nosso foco será acompanhar atentamente o cenário econômico ao longo do ano, avaliando fatores como previsibilidade, estabilidade e confiança dos agentes do setor. Conversando com clientes, parceiros e instituições financeiras, percebemos que esse movimento de atenção é geral”, afirma Marciel Nogaroto.

BODAS DE PRATA

Apresentando uma trajetória consistente de crescimento desde a sua fundação, a Impress Decor comemora, em 2025, o seu 25º aniversário. Uma história marcada pela forte atuação no mercado de papéis decorativos, servindo com impressão e impregnação para painéis de madeira — MDF e MDP — e pisos de madeira. Atende diversos países das Américas, começando por México, Colômbia, Equador, Brasil, Chile e Argentina.

“Somos gratos ao trabalho de João Martinez, diretor que conduziu a empresa de 2000 a 2022. Com a aposentadoria do João, assumi a direção-geral. Considero essa mudança bastante significativa, pois envolve a principal posição da companhia. João segue atuando como consultor da empresa, oferecendo suporte e orientação”, declara Nogaroto.

