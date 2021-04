Inauguração da Escolinha de Futebol Furfit será no dia 1º de maio

A escolinha de futebol Furfit vai atender crianças e adolescentes da localidade de Capinzal e regiões vizinhas. Foto: divulgação

Após ter tido a abertura adiada por conta da pandemia da Covid 19, a Escolinha de Futebol Furfit finalmente será inaugurada no sábado, dia 1º de maio, às 16 horas. Os empreendedores Cesar Furtuoso e a esposa Glória estão no comando do projeto. Eles também são proprietários da Academia Furfit, que há pouco mais de dois anos foi inaugurada na área rural de Capinzal, onde o casal reside.

A escolinha é um sonho antigo dos dois, que percebiam a necessidade de oferecer às crianças e jovens do Capinzal e região, uma oportunidade para a prática de uma atividade esportiva. O público alvo serão as crianças a partir de cinco anos, até a adolescência. Para a inauguração, os empreendedores afirmam que serão tomados todos os cuidados com relação às determinações dos órgãos de saúde no combate à Covid 19, como distanciamento e uso obrigatório de máscaras.

E tem surpresa reservada para a inauguração: as pessoas que realizarem sua matrícula nesse dia, vão ganhar um presente especial. “Matriculou seu filho (a) na Escolinha de Futebol, ganha 30% de desconto na sua primeira mensalidade da academia”, disse Cesar. As aulas acontecerão todas as terças e quintas-feiras, com início às 18h30.

Matrículas

As matrículas estão abertas e poderão ser feitas pelos fones (41) 99692-8099 e (41) 99855-4693. A Escolinha de Futebol Furfit fica na Chácara Meu Xodó, na Estrada do Capinzal, ao lado da Igreja Católica São Sebastião e em frente à Academia Furfit.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1258 – 22/04/2021