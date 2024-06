Inauguração do novo prédio da Escola Egipciana será nesta terça (25/06)

A inauguração do novo prédio da Escola Municipal Profª Egipciana Swain Paraná Carrano será realizada nesta terça-feira, 25 de junho, às 10h30.

O edifício da instituição de ensino, que agora terá atendimento em ensino integral, conta com três pisos e uma área com o total de 2 500 m².

Projetado pela Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL) e com as obras supervisionadas pela equipe da Secretaria de Obras (SMOP), serão 12 salas de aula, mais 8 salas para atividades diversas, sendo laboratório de artes, informática, salas multifuncionais, ballet, judô, entre outros.

Além disso, no novo prédio também terá sala para suporte pedagógico, áreas de convivência, biblioteca, parquinho de areia e quadra poliesportiva, entre outros.

A instituição dá destaque a ampla área de convivência com bancos coloridos, que fica localizada no centro da unidade. Além da criação da via interna para embarque e desembarque, que visa a segurança dos alunos.

A Escola Municipal Profª Egipciana Swain Paraná Carrano está localizada na rua João Júlio, nº 175, no Jardim Iguatemi.